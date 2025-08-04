Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) решила не проводить в этом году турнир серии АТР 250 в Белграде (Сербия), который должен был состояться со 2-го по 8-е ноября. Официальный сайт организации сообщил, что турнир будет проведен в Афинах (Греция).

Свитолина показала неожиданный результат, выйдя в четвертьфинал в Канаде – лучше Элины есть только Свьонтек (ВИДЕО)

Турнир в Афинах состоится на харде. Ареной для его проведения станет баскетбольная площадка OAKA – многофункциональное сооружение, которое использовали для проведения Олимпийских игр 2004 года и где проводили различные музыкальные мероприятия, в частности Евровидение-2006.

Сначала турнир, который переезжает из Белграда в Афины, проводился в Хихоне (Испания). В столицу Сербии он перебрался в прошлом году. Планировалось, что он состоится не только в 2024 году, а и в 2025-м. В 2024-м Белград его провел, но, как оказалось, у себя не сохранил. Действующим чемпионом турнира является представитель Канады Денис Шаповалов – сын украинского тренера и бывшей профессиональной теннисистки Тессы Шаповаловой, которая родом из Львова.

Ястремская может победить в номинации на лучший удар месяца в Туре – Даяну можно поддержать своим голосом (ВИДЕО)