Победа украинского боксера Виталия Стальченко не осталась без внимания.

Украинский боксер одолел Дилана Раича, который на 35 кг был тяжелее Виталия. Стальченко собрал ряд комплиментов после поединка.

Стальченко победил боснийского супертяжеловеса, выйдя в 1/8 Гран-при WBC по боксу – там его ждет еще один украинец

"Храброе выступление украинца Виталия Стальченко, который, уступая в весе 78 фунтами (35 кг), одержал победу в поединке", – написал в своих соцсетях президента WBC Маурисио Сулеймана.

А вот президент WBC Ukraine Николай Ковальчук удачно отметил, что украинец "дрался с медведем, а не человеком".

В 1/8 турнира Стальченко встретится с другим украинцем Цотне Рогавой, который в предыдущем этапе нокаутировал Льюиса Кларка.