“Опять Токио, снова бронза. Награда есть награда есть награда. К сожалению, сезон завершен, а задачи не выполнены вообще. Но ничего, работаем дальше. В следующем году вернемся с большими силами, с мотивацией прыгать выше и получать золотые награды.

Магучих неожиданно разделила третье место в финале ЧМ-2025 – сенсационная конкурентка побила рекорд жизни

Опять то же самое: одна бронза на всю команду. Но надо наслаждаться тем, что есть. Это мой путь, а значит я должна пройти его, проанализировать и вернуться сильнее. Что сейчас анализировать? По разбегу на 2 м... На 1,97 м была очень хорошая попытка, я хорошо бежала, но почему-то на 2,00 м и 2,02 м не сделала то же самое в своей дуге.

Повлияла ли погода на выступление? Все в одинаковых условиях. Все ждали дождя, ожидали своей попытки. Запомним эти соревнования на всю свою жизнь. Дождь, такая атмосфера, когда после приземления на мат ты падаешь в бассейн – это запоминается навсегда. Такая жизнь, такая погода, мы ничего не можем изменить", – сказала Ярослава Магучих в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Напомним, что Магучих разделила третье место с Ангелиной Топич из Сербии. Лучшим результатом украинки в Токио стала планка в 1,97 м.

