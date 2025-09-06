"Такие боксеры, как Усик, имеют прыгучий стиль и латеральное движение, как в любительском боксе. Он провел 300-400 боев. Ты не побьешь его, пытаясь перебоксировать его. Ты можешь побить его, затянув в драку, заставив его стать на заднюю ногу.

Директор команды Усика отреагировал на сомнения в травме украинца: "Мы принимаем решения ради результатов"

Но это нужно делать безопасно. Нужно сокращать дистанцию безопасно. Джошуа не смог этого сделать, Фьюри тоже, а Чисора смог (в бою против Усика – прим.), – сказал Деметриадес в интервью Boxing King Media.

Напомним, Александр Усик боксировал с Дереком Чисорой в 2020 году. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. 19 июля 2025 года Усик нокаутировал Даниэла Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Украинский боксер объяснил свой выход под русскую музыку на Гран-при WBC