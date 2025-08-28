Украинский спорт присоединяется к гневу и сочувствию после массированного обстрела Киева, который произошел 28 августа.

Государство-террорист запустило по территории Украины более 600 целей, основной удар пришелся по столице. ВСУ приложили титанические усилия для отражения атаки, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. По состоянию на 14:05 известно о 16 погибших в Киеве. Еще 38 человек получили травмы различной тяжести, среди них – 10 несовершеннолетних от 7 до 17 лет. 29 августа в столице объявлено Днем траура.

Легенда НХЛ призвал запретить россиянам выступать на US Open: "Это огромная реклама имперской войны"

Украинские спортсмены отреагировали на очередное преступление России. Легендарный теннисист Сергей Стаховский, а ныне воин ЦСО СБУ "Альфа" написал: "Советские убийцы. "Военной" целью во время атаки роzиян сегодня утром была частная школа, которая существовала более 30 лет... И детский сад, который я посещал, когда был маленьким".

Скелетонист Владислав Гераскевич: "Очередная атака по мирным жителям Киева. Невинные жертвы, включая детей. Россия должна быть изолирована от цивилизованного мира".

И многие другие украинские спортсмены выражают ярость и требуют наконец справедливо наказать государство-террорист.