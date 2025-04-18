"Вспомню один из самых больших инцидентов. Было это где-то между 2017-м и 2019 годом. Президентом российской федерации тогда был бобслеист Александр Зубков. Его потом отстранили от международных соревнований за употребление допинга, и вместо него начала ездить жена.

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В определенный момент они начали очень грубо комментировать достижения наших латвийских друзей – братьев Дукурсов. Мы с отцом припомнили россиянам допинговый кейс Зубкова, и после этого на этапе Кубка мира ко мне подходит Татьяна Зубкова.

Стоит понимать картину: мне всего 17-19 лет, и тут передо мной появляется типичная русская женщина. Такая с характерным "сараем" на голове и разрисованным лицом. Подошла, начала грубо общаться и в ответ получила от меня направление очень быстро. Потом отец рассказал ей свое мнение. На что Зубкова подговорила тренеров, и они угрожали отцу избиением.

Доходило даже до такого. И подобных конфликтов было достаточно много, ведь эти персонажи просто неадекватные", – рассказал Гераскевич в интервью Sport-express.ua.

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