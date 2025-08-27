Россиянин Даниил Медведев прославился в Нью-Йорке не только сломанной ракеткой после поражения, а и дикими жестами в адрес соперника.

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече первого раунда Открытого чемпионата США проиграл в пяти сетах французу Бенжамену Бонзи и вылетел из турнира.

Россиянин-псих сенсационно вылетел с US Open – сломал ракетку, но публика была в экстазе (ВИДЕО)

Потерпев поражение, Медведев после матча опозорился своим очередным психическим срывом – сломал ракетку и позволил себе нецензурную брань. Впервые россиянин сорвался во время поединка, когда ему не понравилось одно из решений судьи. После этого Медведев смог перехватить игровую инициативу у Бонзи и был близок к камбэку. Это вызвало у россиянина неконтролируемую эйфорию и он позволял себе в отношении соперника недопустимые жесты сексуального характера.

На родине Медведева его поступок и поведение на корте не остались без внимания. Но в оценку того, что произошло в Нью-Йорке, тема секса также вошла. Так, журналистка одного из ТВ-каналов назвала Открытый чемпионат США "турниром большого члена...", но вовремя включила мозги и исправилась.

