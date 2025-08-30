Состоялись заключительные матчи четвертого игрового дня на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Турция – Португалия – 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17)

Группа B

Черногория – Финляндия – 65:85 (23:23, 14:24, 15:20, 13:18)

Группа C

Испания – Босния и Герцеговина – 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20)

Группа D

Польша – Израиль – 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)

В группе A Турция уверенно одолела Португалию со счетом 95:54. Лучшим игроком встречи стал Альперен Шенгюн, который имеет в активе 20 очков и 7 подборов за матч. Благодаря этой победе Турция возглавила группу, имея равное количество очков с Сербией.

Финляндия победила Черногорию в группе B. Лучшим в матче стал Лаури Маркканен, который заработал 26 очков и 13 подборов. Таким образом Суоми делят первое место в таблице с Германией.

Испания в группе C на опыте разбила сборную Боснии и Герцеговины, реабилитировавшись за поражение Грузии. Самым результативным игроком встречи стал Санти Альдама, заработавший 19 очков и сделавший 5 подборов. Благодаря этой победе испанцы поднялись со дна таблицы.

Польша и Израиль до последней секунды сражались за победу в матче. В конце концов поляки смогли на последних секундах завоевать два очка и выиграть встречу. Такой результат вывел Польшу на второе место в группе D после двух туров.

