Сборные Турции и Польши провели встречу 1/4 финала чемпионата Европы. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/4 финала

Турция – Польша – 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

Фаворит Евробаскета-2025 сменил тренера за два дня до четвертьфинала

Противостояние сборных Турции и Польши завершилось уверенной победой турецкой сборной с преимуществом в 14 очков.

Героем встречи в составе победителей стал центровой Алперен Шенгюн, который оформил трипл-дабл – принес команде 19 очков, сделал 12 подборов и 10 голевых передач. В составе польской команды лучшую результативность показал защитник Джордан Лойд – 19 очков, три подбора и две передачи.

Сборная Турции в полуфинале Евробаскета-2025 встретится с победителем матча Литва – Греция.

Италия осталась без тренера после неудачи в плей-офф ЧЕ по баскетболу