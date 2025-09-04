Чемпионата мира по волейболу, женщины, 1/4 финала

США – Турция – 1:3 (14:25, 25:22, 14:25, 23:25)

Сборная Турции получила последнюю путевку в полуфинал чемпионата мира, одолев команду США. Турецкие волейболистки уверенно начали игру и разгромно выиграли первый сет – 25:14. В следующей партии чемпионки Европы снова вышли в отрыв, но американки смогли отыграть отставание и сравнять счет по сетам. Интересно, что до матча с США Турция не проиграла ни одной партии на турнире.

В третьем сете турецкие спортсменки быстро получили преимущество и завершили сет победой в 11 очков. Команда США создала серьезную конкуренцию в четвертой партии, но все же уступила – 23:25

В полуфинале чемпионата мира Турция сыграет против Японии. В другой паре встретятся Бразилия и Италия.

