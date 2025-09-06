Сборные Турции и Швеции провели встречу 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1/8 финала

Турция – Швеция – 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24)

В первом матче плей-офф нынешнего Евробаскета встречались сборные Турции и Швеции. Турки, которые без единого поражения завершили групповой этап, неожиданно проиграли первые две четверти. Швеция, которая впервые с 2013 года вышла на Евробаскет, ушла на перерыв при преимуществе в 5 баллов.

Турция показала гораздо лучшую игру в третьей десятиминутке и вышла вперед в матче. Четвертая четверть была конкурентной, но фавориты смогли сохранить победный счет – 85:79.

Самым результативным игроком матча стал Альперен Шенгюн, который оформил солидный дабл-дабл (24 очка, 16 подборов). В следующем раунде Турция сыграет против победителя пары Польша – Босния и Герцеговина.

