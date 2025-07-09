Турецкая команда по легкой атлетике начала подготовку к Олимпийским играм 2028 года. Там она рассчитывает на завоевание медалей, но преимущественно силами "варяг" – точнее, натурализованных спортсменом.

Призер Олимпиады незапланированно забеременела и вынуждена пропустить чемпионат мира: "Я была шокирована"

В последнее время сразу пять легкоатлетов из Ямайки и Нигерии заявили о том, что поменяли свое гражданство на турецкое, информирует Reuters. В Министерстве спорта Турции признались, что пошли на такой шаг в связи с новой стратегией развития легкой атлетики в стране.

Так, турки пополнили свою сборную олимпийским чемпионом Парижа-2024 в метании диска Роже Стоной, бронзовым призером Олимпиады-2024 в толкании ядра Раджиндром Кэмпбеллом, действующим вице-чемпионом мира и Олимпийских игр в прыжках в длину Уэйном Пинноком, мировым рекордсменом U-20 в тройном прыжке Джейдоном Гиббертом и мировой рекордсменкой в беге на 150 метров Фейвор Офили.

Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд, превзойдя предыдущее достижение на 2 секунды