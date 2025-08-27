Сборные Турции, Финляндии и Сербии провели стартовые матчи на Евробаскете-2025. Результаты поединков и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 1-й тур

Группа А

Латвия – Турция – 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21)

Сербия – Эстония – 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20)

Группа В

Швеция – Финляндия – 90:93 (21:26, 27:23, 24:23, 18:21)

В Риге в группе А встретились сборные Латвии и Турции. Борьбы на паркете не получилось – турецкая команда была значительно лучше латвийской и одержала легкую победу с запасом в 20 очков. У победителей 10 очков, 4 подбора и 3 передачи набрал 30-летний Кенан Сипахи.

В мощную зарубу превратилась встреча команд Швеции и Финляндии. Итог игры до последнего момента оставался неизвестным – с преимуществом в три пункта победили финские баскетболисты.

Сборная Сербии, действующий вице-чемпион мира, одержала на старте континентального первенства, можно сказать, тренировочную победу над командой Эстонии. Далее балканцев должны ждать более увлекательные испытания.

