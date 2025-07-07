Второй этап веломногоденки в воскресенье, 6 июля, финишировал в Булонь-сюр-Мер.

Болельщики, которые следят за событиями Тур де Франс-2025, выразили резкое возмущение, увидев одно из мест, откуда некоторые зрители наблюдали за воскресной гонкой.

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Несколько фанатов, чтобы быть как можно ближе к месту событий, отправились на одно из кладбищ, находившееся вдоль трассы. Там они, пренебрегая всеми нормами приличия и обычаев, организовали себе места для просмотра. При этом некоторые из них использовали для этого надгробные плиты.

"Когда люди больше ни во что не верят, то даже мертвые становятся невидимыми", – цитирует слова одного из пользователей соцсети издание Daily Mail.

"У среднестатистического француза просто поразительный уровень глупости, (это), откровенно говоря, стыдно", – приводятся слова другого пользователя, который, кстати, назвал это место для просмотра "позорным".

Веломногоденка Тур де Франс-2025 стартовала 5 июля, а финиширует 27-го числа. За 21 этап велосипедисты проедут 3338,8 километра с набором высоты 51 550 метров. Финиширует гонка в Париже возле Эйфелевой башни.

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