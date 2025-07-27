Погачар стал победителем Тур де Франс-2025, выиграв в общем зачете. Это уже четвертый триумф для словенца в гонке – ранее он выигрывал в 2020, 2021 и 2024 годах.

Норвежский велогонщик потерял сознание после финиша на этапе Тур де Франс

Впрочем, на завершающем этапе не он, а бельгиец Воут Ван Арт из команды Visma Lease a Bike. Интересно, что удалось ему благодаря успешной сольной атаке именно победителя в общем зачете. К слову, это уже десятая победа Ван Арта на "Большой петле". Тадей Погачар занял четвертую позицию на этом этапе.

Заметим, что компанию Погачару на пьедестале составили датчанин Йонас Вингегор (победитель 2022 и 2023 годов) и немец Флориан Липовитц (дебютант гонки).

Общий зачет:

Результаты 21 этапа:

Пиастри уверенно победил на Гран-при Бельгии – Ферстаппен рядом с пьедесталом, Хэмилтон выдал крутой прорыв