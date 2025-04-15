На первом в истории чемпионате мира по боксу в четырех дивизионах будет выступать ряд украинцев.

Всемирный боксерский совет (WBC) на своей официальной странице объявил всех участников Гран-при в супертяжелом весе (до 90,7 кг). Среди прочих в список попали и трое украинцев.

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В частности, наше государство на престижном Гран-при будут представлять Цотне Рогава (10-0, 7 КО), Виталий Стальченко (9–0, 6 КО) и Павел Юськив (6–0, 2 КО). Интересно, что из перечня участников исчез двукратный чемпион Украины по боксу (2022, 2023) Дмитрий Ловчинский. Причины его отсутствия пока неизвестны.

Напомним, Гран-при будет состоять из 5 этапов. Первый (1/16 финала) состоится с 17-го по 20 апреля и будет включать 64 поединка по 6 раундов в каждом. Второй этап (1/8 финала) пройдет в июне, а третий (четвертьфиналы) – в августе. Полуфиналы запланированы на октябрь, а финал – на декабрь 2025 года.