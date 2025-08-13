Трое украинцев пробились в финал Всемирных игр-2025 по самбо – там их ждут россияне
Украинские самбисты продолжают успешно выступать на Всемирных играх-2025 в Китае.
Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев будут бороться за золото Всемирных игр-2025 по самбо в своих категориях.
Кучеренко сойдется с россиянином Роланом Зиннатовым в борьбе за золотые медали (до 71 кг). Давыденко будет противостоять еще одному "нейтралу" Абусупияну Алиханову в категории до 88 кг, а Руднева ждет встреча с Ованесом Абгаряном (до 79 кг).
Финальные поединки начнутся 13 августа примерно в 14:00 по киевскому времени.
