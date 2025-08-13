Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев будут бороться за золото Всемирных игр-2025 по самбо в своих категориях.

Гречко с мировым рекордом стала двукратной чемпионкой Всемирных игр в Китае

Кучеренко сойдется с россиянином Роланом Зиннатовым в борьбе за золотые медали (до 71 кг). Давыденко будет противостоять еще одному "нейтралу" Абусупияну Алиханову в категории до 88 кг, а Руднева ждет встреча с Ованесом Абгаряном (до 79 кг).

Финальные поединки начнутся 13 августа примерно в 14:00 по киевскому времени.

Россия убила 16-летнего украинского спортсмена из Житомирской области