Игроки сборной Украины Иссуф Санон, Илья Сидоров и Вячеслав Бобров стали чемпионами Латвийско-эстонской лиги, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола страны.

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В решающей игре сезона украинцы в составе рижской команды ВЭФ победила Ригу Зелли со счетом 88:82.

Санон стал самым результативным игроком матча: 20 очков, 5 подборов и 5 ассистов. В активе Сидорова 14 очков, 3 подбора и 3 ассиста, а у Боброва – 13 очков, 7 подборов, 4 ассиста и 2 блок-шота. Более того, последний был признан MVP финального матча.

Напомним, для Сидорова и Санона это третье чемпионство подряд – предыдущие два раза они добывали золото в составе Прометея. Бобров стал чемпионом этой лиги второй раз в карьере.

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