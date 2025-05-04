Александер Албон, Лиам Лоусон и Оливер Берман получили 5-секундные штрафы уже после завершения заезда, информирует пресс-служба Формулы 1. Все трое финишировали в очках, но после наказаний потеряли их.

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Албон (4 место) не выполнил минимальный лимит пребывания под автомобилем безопасности. Лоусона (7 место) оштрафовали за аварию с Фернандо Алонсо, который в итоге оказался в стене. Бермана (8 место) наказали за опасный выезд с пит-стопа, что едва не привело к столкновению с Нико Хюлькенбергом. Пилот Хаас совершил прорыв с последнего места, но все это было перечеркнуто штрафом. А вот Шарль Леклер за свою аварию еще до старта спринта услышал лишь предупреждение от стюардов.

Выгоду получили Джордж Рассел (поднялся с 5 места на 4-е), Лэнс Стролл (с 6 на 5-е), Юки Цунода (с 9 на 6-е), Андреа Кими Антонелли (с 10 на 7-е) и Пьер Гасли (с 11 на 8-е).

Итоговая классификация спринта в Майами:

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