ЧМ-2025 по легкой атлетике, 800 метров, мужчины

1. Эммануэль Ваньоньи (Кения) – 1:41,86 минуты

2. Джамел Седжати (Алжир) – 1:41,90

3. Марко Ароп (Канада) – 1:41,95

Олимпийский чемпион 2024 года повторил легендарный рекорд Усэйна Болта на ЧМ-2025

Эммануэль Ваньоньи в этом году имел пять побед в восьми стартах на 800-метровке. Большинство из них было на этапах Бриллиантовой лиги, в финале которой он завоевал титул победителя в третий раз подряд.

В финале чемпионата мира Ваньоньи показал лучшее время в истории соревнований – 1:41,86 минуты. Он 0,4 секунды выиграл у серебряного призера Джамел Седжати из Алжира. Тройку лучших замкнул канадец Марко Ароп.

Украинцы на чемпионате мира по спортивной ходьбе: дисквалификация Главана и место в топ-15 для легендарной Оляновской