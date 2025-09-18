ЧМ-2025. Метание копья, финал (мужчины)

1. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 88.16 м.

2. Андерсон Петерс (Гренада) – 87.38 м.

3. Кертис Томпсон (США) – 86.67 м.

В финале соревнований по метанию копья участвовали 12 легкоатлетов, в частности, лидер сезона Юлиан Вебер, олимпийский чемпион Нирадж Чопра и двукратный чемпион мира Андерсон Питерс. Впрочем, торжествовал представитель Тринидада и Тобаго Кешорн Уолкотт.

Магучих прокомментировала победу на квалификации к чемпионату мира – украинка нацелилась на более высокую планку

В квалификации он показал пятый лучший результат – 83.93 м, а в финале сумел метнуть копье на дистанцию 88.16 м. Интересно, что ему впервые с 2022 года (и вообще в пятый раз в карьере) удалось превзойти отметку в 88 м. Второе место занял Андерсон Петерс из Гренады, а довершил пьедестал американец Кертис Томпсон. Юлиан Вебер занял пятое место, а звезда дисциплины Нирадж Чопра установил свой антирекорд в финалах чемпионата мира – 8 ступенька (84.03 м).

Стоит добавить, что Уолкотт второй раз в своей карьере получил такую высокую награду – предыдущее золото подобного сорта он завоевывал на Олимпиаде-2012. "Новый чемпион мира? Звучит замечательно. Это был длительный путь, 13 лет взлетов и падений. После Олимпиады-2012 мне не удавалось выигрывать медали чемпионатов мира – и это было очень тяжело. Но мы упорно работали – и сегодня мой вечер. Я очень благодарен, что получил эту награду для своей страны", – приводит слова Кэшорна Общественное Спорт.

Магучих с одним прыжком вышла в финал ЧМ, Левченко также квалифицировалась – судьи приняли неординарное решение