Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) предложил украинцу Александру Усику (23-0, 14 КО) провести третий бой в их противостоянии.

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Британский боксер, который объявил о завершении карьеры в январе, предложил украинскому чемпиону провести в будущем еще один поединок.

"Я победил этого уб**дка дважды. Весь мир об этом знает. Я готов в любое время, в любом месте. Следующий бой – Британия, 100 тысяч человек", – написал Фьюри в Instagram.

После того, как Тайсона начали цитировать СМИ, он сделал репост одного из заголовков в Instagram Stories, подтвердив, что не отказывается от своих слов.

Добавим, что Усик дважды победил Фьюри. Сначала 18 мая, а затем и 21 декабря 2024 года.

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