Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри и Даниэля Дубуа, прокомментировал слухи о третьем бое между "Цыганским королем" и Александром Усиком.

“Договоренность есть. Мы ее достигли и это все, что я могу вам сказать по состоянию на сегодня.

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Тайсон? Он был на пенсии ровно до того времени, как сообщил о своем желании вернуться. Значит, он так чувствует.

Посмотрим, что из этого получится. Фьюри чувствует желание снова боксировать против Усика, но пока нас ожидает бой с Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит", – рассказал Уоррен в комментарии Talksport.

Напомним, после второго поражения Усику Фьюри объявил о выходе на пенсию. Однако в начале июля неожиданно заявил, что проведет третий бой с украинцем и даже объявил место и время дуэли.

Сейчас Усика ждет матч-реванш против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.