Тайсон Фьюри никак не может определиться, готов ли он вернуться на ринг.

Британец посетил ипподром в Донкастере, чтобы посмотреть на своего коня "Большого Цыганского короля”. 36-летнего Фьюри в очередной раз спросили о возможности возобновления боксерской карьеры.

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"Вернуться на ринг? Никогда. Я слишком стар, посмотри на мою бороду, вся седая. Бокс – это игра для молодежи", – приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, в январе британец объявил о завершении карьеры, перед этим потерпев два поражения от Александра Усика. Впрочем, уже привычно "Цыганский король" несколько раз менял свою позицию и даже анонсировал трилогию с украинским абсолютным чемпионом. Усик после победы над Дюбуа упоминал Фьюри в списке потенциальных соперников, но теперь Тайсон открещивается от обещаний о возвращении.

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