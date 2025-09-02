Дзюдоисты Алексей Болдырев, а также Илария и Игорь Цуркан отказались от гражданства Украины.

16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан сменили спортивное гражданство, сообщает Tribuna.

Отныне эти дзюдоисты будут представлять Словению на соревнованиях. Также от украинского гражданства отказался 20-летний дзюдоист Алексей Болдырев. Он теперь будет выступать под флагом Польши.

Интересно, что Илария Цуркан в июле завоевала золотую медаль на европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Дзюдоистка посвятила эту победу Украине, но теперь решила сменить гражданство. Причины такого решения ни один из спортсменов не объявлял.

