Три украинских спортсмена сменили гражданство – известно, за какие страны они будут выступать в будущем
Дзюдоисты Алексей Болдырев, а также Илария и Игорь Цуркан отказались от гражданства Украины.
16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан сменили спортивное гражданство, сообщает Tribuna.
Отныне эти дзюдоисты будут представлять Словению на соревнованиях. Также от украинского гражданства отказался 20-летний дзюдоист Алексей Болдырев. Он теперь будет выступать под флагом Польши.
Интересно, что Илария Цуркан в июле завоевала золотую медаль на европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Дзюдоистка посвятила эту победу Украине, но теперь решила сменить гражданство. Причины такого решения ни один из спортсменов не объявлял.
