Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят на турнире WTA 1000.

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA № 13), Марта Костюк (WTA № 26) и Даяна Ястремская (WTA № 42) вошли в список участниц будущего турнира серии WTA 1000, который примет Цинциннати (США).

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Турнир будет проводить на харде с 7-го по 18-е августа. Призовой фонд соревнования составит 5 152 599 долларов.

Напомним, на Уимблдоне-2025, который приближается к своему завершению в Лондоне, Свитолина и Ястремская дошли до третьего раунда, а Костюк завершила борьбу уже в первом круге.

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