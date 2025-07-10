Три украинские теннисистки во главе со Свитолиной попали в заявку представительного турнира в Цинциннати
10 июля 21:30 - Читати українською
Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят на турнире WTA 1000.
Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA № 13), Марта Костюк (WTA № 26) и Даяна Ястремская (WTA № 42) вошли в список участниц будущего турнира серии WTA 1000, который примет Цинциннати (США).
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Турнир будет проводить на харде с 7-го по 18-е августа. Призовой фонд соревнования составит 5 152 599 долларов.
Напомним, на Уимблдоне-2025, который приближается к своему завершению в Лондоне, Свитолина и Ястремская дошли до третьего раунда, а Костюк завершила борьбу уже в первом круге.
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