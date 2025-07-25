29-летний перуанец Коннер Уэртас дель Пино (№ 176 АТР в паре), 24-летний бразилец Матео Баррейрос Рейес (№ 365 АТР в паре) и 30-летний колумбиец Андрес Урреа (№ 412 АТР) решением ITIA получили бан после обнаружения у них запрещенного вещества.

Рекордсменка женского марафона была дисквалифицирована из-за положительного допинг-теста

Все трое теннисистов 14 мая 2025 года на турнире ATP Challenger в Боготе сдали допинг-тесты, которые выявили у них наличие болденона – запрещенного анаболического препарата, входящего в список WADA. Ни один из игроков не имел разрешения на использование этого вещества в рамках каких-либо терапевтических рекомендаций.

Обязательное временное отстранение игроков начало действовать с 7 июля этого года. Пока ни один из теннисистов не подал запрос в Независимый трибунал на снятие отстранения, хотя такая возможность у них есть согласно правилам.

Российский боксер получил дисквалификацию за допинг – он сменил гражданство и выйдет на ринг несмотря на бан