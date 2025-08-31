Александр Зверев проиграл Феликсу Оже Альяссиму в борьбе за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/16 финала

Александр Зверев (Германия, ATP № 3) – Феликс Оже Альяссим (Канада, ATP № 27) – 1:3 (6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6)

"Черная полоса" Александра Зверева продолжается. Немецкий теннисист уступил в 1/16 финала US Open-2025 27-й ракетке мира Феликсу Оже Альяссиму. Представитель Канады проиграл первую партию в матче, однако благодаря победе на тай-брейке во втором сете начал грандиозный камбэк. В третьем и четвертом сетах Феликс дважды выиграл со счетом 6:4, оформив очередную сенсацию на турнире.

Матч длился 3 часа 49 минут.

В 1/8 финала Оже Альяссима ожидает встреча против россиянина Андрея Рублева.

