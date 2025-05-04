Журналисты Talk SPORT спросили промоутера K2 Александра Красюка, сколько еще боев планирует провести украинский чемпион Александр Усик.

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"Это число не могу сказать ни я, ни кто-то другой. Все зависит только от Александра Усика. Он единственный, кто принимает решения, и он единственный, кто решает, чего еще он хочет достичь. Александр уже упоминал, что третий бой с Тайсоном Фьюри теоретически для него приемлем. Но я бы сказал, что было бы разумнее планировать это после этого боя с Даниэлем Дюбуа", – заявил Красюк.

Добавим, что Александр Усик в случае победы в реванше против Даниэля Дюбуа может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по боксу, собрав у себя все самые престижные пояса в супертяжелом весе. Второй бой между украинским чемпионом и 27-летним британцем состоится 19 июля в Лондоне.

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