Работа Владимира Яременко с украинскими спортсменами была отмечена на международном уровне.

Главный тренер сборной Украины по женской борьбе Владимир Яременко признан Объединенным миром борьбы (Международной федерацией борьбы) лучшим тренером Европы 2024 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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В прошлом году Яременко был ассистентом Владимира Евонова в национальной сборной и привел ко второй подряд олимпийской медали личную воспитанницу Ирину Коляденко – в Париже-2024 спортсменка завоевала серебро после бронзы в Токио-2020. В конце прошлого года Министерство молодежи и спорта Украины назначило Яременко главным тренером национальной сборной.

Сейчас украинки под руководством Яременко выступают на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия). Накануне Анастасия Алпеева завоевала золото в весовой категории до 76 кг.

Именно в рамках чемпионата Европы Яременко и получил награду лучшему тренеру континента 2024 года.

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