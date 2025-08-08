"Ситуация была такая: при счете 1:0 в пользу Анжелики и 50 секунд до конца поединка она пропустила иппон. И потом бой уже не сложился у нас. Но во время выполнения иппона соперница Анжелики (Юй Чунь Вэй – прим.) заступила за татами частью стопы. Тренеры сверху увидели этот момент, а наши друзья из Канады смогли предоставить видео с телефона.

Соответственно, я успел подать протест: за 5 минут мы его написали, а комиссия рассмотрела и удовлетворила его. Итак, бой отмотался до счета 1:0 в нашу пользу. Оставалось 50 секунд. Мы немножко скорректировали тактику, и благодаря этому смогли изменить счет и выйти в финал.

Интересно, что во втором полуфинале между чилийкой Валентиной Торо и немкой Мией Битш также подавался протест на результат. Его подавали чилийцы, но они не уложились в отведенные 5 минут на написание протеста, поэтому ей было отказано в нем без рассмотрения", – приводит слова Сираковского Украинская ассоциация каратэ.

Напомним, в полуфинале категории Анжелика Терлюга уступила китаянке Юй Чунь Вэй (1:9), однако украинская сторона подала протест, после чего счет поединка был изменен в пользу Анжелики.

