Украинская молодежная мужская сборная по волейболу в первом туре чемпионата мира переиграла команду Аргентины в четырех партиях – 25:21, 25:20, 23:25, 25:21.

"Тяжелый матч, первая игра. Честно говоря, мы еще немножко не отошли от путешествия и я переживал, что ребята будут себя не очень хорошо чувствовать. Но, к счастью, получилось, постарались, хотя и была очень тяжелая игра.

Прежде всего Аргентина хорошо играла, играли ребята хорошо, показывали хороший волейбол. Мы были немножко лучше первые два сета, но аргентинцы удерживали очень сильный уровень, очень мало ошибались, а мы в третьем сете наоборот немного остановились. Тогда наши эмоции уже не были такие как в начале, поэтому надо было что-то изменить, стабильнее заиграть. В третьем сете мы смогли этого сделать до конца", – цитирует Сергея Капелуся Суспільне Спорт.

В пятницу, 22 августа, сборную Украины ждет встреча с командой Италии, начало – в 15:00. Также в группе D ЧМ-2025 выступают команды Индонезии, Франции и Туниса. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из каждой группы предварительного этапа.

"Италия и Франция одни из лучших команд в мире. Еще немного имеем информации о Тунисе, а об Индонезии получим информацию по этому ЧМ. Будем анализировать и думать, как с ними играть. Тунис тоже неплохая команда. Конечно, это не команда уровня Италии или Франции, но сейчас очень выровнялся волейбол. Нет команд, которые были бы проходные. Немного расслабишься и потеряешь концентрацию – может быть проблема.

Прежде всего мы постараемся достаточно дать информации волейболистам, чтобы они были готовы, когда выйдут на площадку. Надо быть хорошо подготовленным, конечно надо умение, также физический аспект ну и это все собирается в одно целое – найдем мотивацию для них. Но именно этого команде хватает", – рассказал Капелусь.

