"К сожалению, это наша, возможно, самая слабая сторона: бывает, мы неплохо играем, а потом не можем сделать три, четыре или пять переходов. Это проблема, потому что порой мы сильно "садимся" в атаке: не получается закончить мяч, даже с хорошего приема.

Украина с камбэком разбила соперника в стыковых матчах молодежного ЧМ по волейболу (ВИДЕО)

Может, где-то теряем концентрацию. Напряжение всех этих матчей, которые мы проводим в течение этого времени, может тоже сказываться.Надо работать над качеством и стабильностью на тренировках. Ребята молодые. Им еще надо много работать над тем, чтобы поддерживать хорошую игру на длинной дистанции. Отсюда и берется неровная игра, особенно в атаке", – сказал Капелусь для Суспільне Спорт.

Сборная Украины обыграла команду Турции (3:1) в матче за 9-16 места. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут против Республики Корея. Игра состоится сегодня, 30 августа, начало – в 15:00 по Киеву.

Украина уничтожила соперника в заключительном матче женского ЧМ по волейболу и покинула турнир