Рауль Лосано высказался о фотографии, которой поделился экс-капитан национальной команды Олег Плотницкий.

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано отверг предположение о том, что украинский доигровщик итальянского клуба Перуджа Олег Плотницкий вскоре может возобновить выступления за национальную команду.

"На фото я вижу группу хороших друзей на отдыхе. Это четыре замечательных игрока. У меня нет дальнейших комментариев", – цитирует Лосано Sport.ua.

Плотницкий весной 2024 года заявил о завершении карьеры в рядах сборной Украины.

