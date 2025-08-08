Тренер сборной Украины по волейболу оценил фото Плотницкого с намеком на возвращение в команду
Рауль Лосано высказался о фотографии, которой поделился экс-капитан национальной команды Олег Плотницкий.
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано отверг предположение о том, что украинский доигровщик итальянского клуба Перуджа Олег Плотницкий вскоре может возобновить выступления за национальную команду.
"На фото я вижу группу хороших друзей на отдыхе. Это четыре замечательных игрока. У меня нет дальнейших комментариев", – цитирует Лосано Sport.ua.
Плотницкий весной 2024 года заявил о завершении карьеры в рядах сборной Украины.
