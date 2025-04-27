Тренер сборной Украины по хоккею критично оценил поражение от Великобритании по буллитам на ЧМ-2025
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич поделился мыслями относительно матча 1-го тура дивизиона IA против Великобритании.
"Очень хорошо, что смогли отыграться с 0:2. Когда забили свою вторую шайбу, поняли, что можем играть с этой командой. Здесь мы повышаем свой класс. Похвалили наших игроков, также поздравил посол Украины. Набрали только очко – это поражение в нашем активе.
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Перебрасывали британцев? Броски – это статистика, которая не показывает, кто победил. Конечно, есть теория, что количество переходит в качество, но в хоккее это не всегда работает. Перебросали – хорошо. Забросили три шайбы – также неплохо. Но в итоге мы проиграли", – приводит слова Христича Суспільне.Спорт.
Напомним, сборная Украины стартовала с поражения от Великобритании на чемпионате мира-2025 по хоккею, уступив в серии буллитов. "Сине-желтые" после этой игры набрали 1 очко и расположились на третьем месте, тогда как Великобритания с 2 баллами оказалась на второй строчке.
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