"Очень хорошо, что смогли отыграться с 0:2. Когда забили свою вторую шайбу, поняли, что можем играть с этой командой. Здесь мы повышаем свой класс. Похвалили наших игроков, также поздравил посол Украины. Набрали только очко – это поражение в нашем активе.

Сборная Украины по хоккею дважды победила Японию в контрольном матче – последний этап подготовки перед чемпионатом мира

Перебрасывали британцев? Броски – это статистика, которая не показывает, кто победил. Конечно, есть теория, что количество переходит в качество, но в хоккее это не всегда работает. Перебросали – хорошо. Забросили три шайбы – также неплохо. Но в итоге мы проиграли", – приводит слова Христича Суспільне.Спорт.

Напомним, сборная Украины стартовала с поражения от Великобритании на чемпионате мира-2025 по хоккею, уступив в серии буллитов. "Сине-желтые" после этой игры набрали 1 очко и расположились на третьем месте, тогда как Великобритания с 2 баллами оказалась на второй строчке.

Украина совершила камбэк с 0:2 против Великобритании на ЧМ-2025 по хоккею, но проиграла по буллитам