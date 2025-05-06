8 и 11 мая национальная мужская команда Украины по гандболу проведет заключительные матчи квалификации Евро-2026 соответственно со сборными Нидерландов и Фарерских островов.

Сборная Украины по гандболу определилась с составом на ключевые матчи отбора Евро-2026

Подопечные Вадима Бражника попадут на чемпионат Европы, если в своей группе займут место в топ-2 или войдут в топ-4 лучших третьих мест. Сейчас украинцы занимают 3-е место с четырьмя очками. Впереди по лучшим дополнительным показателям идет команда Нидерландов, лидер группы – сборная Фарерских островов (5 очков).

"Задача – первое или второе место и выход на Евро. Начинаем работать в полном режиме и в полном составе. У нас есть новички, поэтому надо с ними поработать. Надо, чтобы они влились в наш коллектив. Основная задача – это тактика, потому что конец сезона, какая-то физическая нагрузка или что-то другое - это уже невозможно. Другая задача - хороший, боевой настрой на игру с Нидерландами", – рассказал Бражник в интервью Суспільне Спорт.

Главный тренер украинской команды также признал тот факт, что сейчас отношение у соперников к сборной Украины другое, чем было на старте отбора.

"Во-первых, у нас нападение почти лучшее в этом отборе. Я имею в виду процент. Поэтому я считаю, что нападение у нас довольно такое сильное на сегодняшний день. И у нас есть классные игроки, которые могут реализовать моменты. Поэтому я думаю, что Нидерланды так же, не боятся нас, но уважают это 100%. Если в начале отбора было все сложнее, то сейчас мы их заставили себя уважать", – добавил Вадим Бражник.

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