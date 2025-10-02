Тренер сборной Украины по футзалу озвучил цель команды на полуфинал Евро-2025 U-19: "Мы должны это сделать"
Игорь Москвичев поделился планами на встречу с командой Испании.
Главный тренер юношеской сборной Украины по футзалу Игорь Москвичев оценил победу над командой Италии (2:0) в заключительном поединке групповой стадии чемпионата Европы-2025 и признался, к чему украинцы будут стремиться в полуфинале с Испанией.
"Я очень рад, что Украина снова в полуфинале, но нашей целью является финал, поэтому мы должны сделать еще один шаг. Я горжусь своей командой, как и после матча с Португалией. Несмотря на поражение в той игре, мы получили положительные эмоции, и сегодня я снова горжусь своей командой.
Мы проанализировали предыдущие матчи Италии и выявили их сильные и слабые стороны. Поэтому своей тактикой мы пытались создать им как можно больше проблем, а также разработали план действий в защите", – цитирует Москвичева АФУ.
Матч 1/2 финала футзального Евро-2025 U-19 состоится в пятницу, 3 октября.
