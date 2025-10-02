Главный тренер юношеской сборной Украины по футзалу Игорь Москвичев оценил победу над командой Италии (2:0) в заключительном поединке групповой стадии чемпионата Европы-2025 и признался, к чему украинцы будут стремиться в полуфинале с Испанией.

Сборная Украины одолела Италию и вышла в полуфинал футзального Евро-2025 – соперник по 1/2-й уже известен

"Я очень рад, что Украина снова в полуфинале, но нашей целью является финал, поэтому мы должны сделать еще один шаг. Я горжусь своей командой, как и после матча с Португалией. Несмотря на поражение в той игре, мы получили положительные эмоции, и сегодня я снова горжусь своей командой.

Мы проанализировали предыдущие матчи Италии и выявили их сильные и слабые стороны. Поэтому своей тактикой мы пытались создать им как можно больше проблем, а также разработали план действий в защите", – цитирует Москвичева АФУ.

Матч 1/2 финала футзального Евро-2025 U-19 состоится в пятницу, 3 октября.

