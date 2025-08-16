Мужская сборная Украины в предпоследнем поединке стартового раунда отбора ЧМ-2027 по баскетболу взяла реванш у Швейцарии за поражение на старте турнира – 73:64.

Украина уверенно разобралась со Швейцарией в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

"Перед матчем чувствовалось, что игроки были по-настоящему сфокусированы на игре. Около 13 минут на старте матча мы играли в баскетбол высокого качества, играли разумно, играли в физический баскетбол. Но, к сожалению, как всегда, нам не удалось продолжать в том же духе. Почему? Это риторический вопрос, конечно. Я знаю, почему так. Во второй половине, особенно в четвертой четверти, мы не принимали правильных решений пять подряд раз. В четвертой четверти мы хорошо играли, старались, агрессивно действовали в защите. Но соперник жил за счет наших ошибок – я это сказал команде после матча. Они взяли все, что мы им отдали. Мы должны быть умнее, должны быть более взвешенными. Мы должны играть более дисциплинированно, принимать лучшие решения. Но самое главное сегодня – это победа.

Рывок на старте? Да, мы хорошо начали матч. Мы нарабатывали это сочетание игроков в течение последних двух тренировок. И эти игроки выглядели действительно хорошо вместе. Я не об игре отдельных игроков, а о всех вместе. Поэтому мы и начали этот матч хорошо.

В Словакию мы должны взять с собой хорошие решения в нападении – это то, что нам надо привезти с собой из Латвии. Мы должны играть спокойно. Мы в Братиславу не будем ехать отдыхать. Да, это красивый город, но мы должны продолжать работать. И та работа, которую мы проделали здесь в Риге, она ничего не будет значить, если мы не сыграем в Братиславе, как настоящие мужчины, которые сейчас защищают Украину", – цитирует Багатскиса пресс-служба ФБУ.

В таблице группы D лидирует Швейцария, имея 2 победы и 2 поражения. Она борьбу уже завершила. Далее следуют Украина (2 победы, 1 поражение) и Словакия (1 победа, 2 поражения).

20 августа сборную Украины ждет встреча с командой Словакии. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Это будет завершающая игра пре-квалификации ЧМ-2027 в группе D.

