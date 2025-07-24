– Я доволен счетом, но не игрой. Были две разные половины игры. Мы начали игру ужасно и Нидерланды "жили" вследствие наших потерь, наших решений в атаке, пользовались теми возможностями, которые мы им давали. А потом во второй половине игры мы успокоились. Мы играли спокойнее, атаки начали доводить до логического завершения. Хочу сказать, что условный перелом в гуру внес Слава Кравцов, который имеет столько лет, сколько имеет, и тренируется, не жалея себя. И сейчас реально помог в игре.

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Несмотря на то что мы из-за перебора фолов потеряли лидеров Ковляра и Санона, но мы до конца были командой. Где-то я, где-то игроки принимали нестандартные решения и это привело к тому, что в конце матча мы контролировали игру и довели дело, могу сказать, до логической победы.

– С первых дней на сборе работает Владислав Семерич, сейчас присоединился Егор Сушкин, для которых это дебютный период в сборной. Оба сегодня не играли. Этот сбор для них больше ознакомительный или вы на них рассчитываете?

– В первую очередь планируется их использовать в тренировочном процессе и по возможности будем их использовать. Они только делают первые шаги в мужском баскетболе. Можно сказать, что только нюхают воздух мужского взрослого баскетбола. В любом случае это будущее сборной Украины.

– Какие вообще новости по комплектации сборной?

– Нет новостей. Должны приехать игроки в США, но не понятно когда. У Ростислава Новицкого проблемы с документами и он не может выехать, а Богдан Близнюк пропал и не выходит на связь, – цитирует Айнарса Багатскиса Федерация баскетбола Украины.

Добавим, что в первой товарищеской игре против Нидерландов Украина победила со счетом 90:86. 25 июля состоится еще одна игра между командами. Матчи проводятся в рамках подготовки к старту преквалификации ЧМ-2027.

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