"Мы не недооценивали Финляндию, это замечательная команда. То, что решило игру, – это их нападение на подборе. Финляндия заслужила победу, это была отличная игра. Если кто-то думал, что мы отнеслись к ним легкомысленно – это не так.

Мы знаем, что это за команда – они играют с большой энергией, хорошо бросают по корзине и являются лучшими на подборах в турнире. У них было 20 подборов в нападении. Мы не нашли решения против этого, а это важная часть игры. Сербия проиграла, даже несмотря на то, что Финляндия попадала только 41 процент бросков, но набрала 92 очка. Это иллюстрирует значение подбора в нападении. Оно также дало им уверенность.

Можно искать оправдания, но реальность в том, что на таком турнире нужно быть в лучшей физической форме. Мы не были. Несколько игроков играли с травмами. В команде также был вирус – болезнь. Никола Йокич не тренировался. Это не оправдание, но когда играешь против такой команды на таком турнире, надо быть физически сильнее. Нельзя сказать, что игроки не отдали все, что могли – всегда можно дать больше, но на этот раз просто не получилось.

Все видят нас как абсолютного фаворита, тогда как финны играют без давления, независимо от того, попадают они или промахиваются. Это известная ситуация, здесь ничего нового. В некоторых матчах у нас были хорошие отрезки, когда наша защита добавляла нам уверенности, но сегодня вы видели, насколько это было трудно. Мы должны признать: игроки действительно отдали все силы.

Конечно, никогда не проигрываешь по одной причине – всегда их несколько. Что могу сказать – то, что все видели: только во второй четверти мы установили баланс, когда контролировали подборы. Это была единственная четверть, которую мы выиграли, а значит, это был ключ к игре. После этого мы этого не делали – и именно поэтому проиграли", – приводит слова Пешича BasketNews.

