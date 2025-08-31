Ассистент тренера сборной Литвы и главный наставник Хоккейных Панков из Вильнюса Миндаугас Киерас трагически погиб на 46-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации хоккея Литвы.

18-летний хоккеист утонул в Балтийском море – поиски тела продолжались более недели

Подробностей трагедии не сообщается, известно лишь, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Киерас за время своей игровой карьеры принял участие в 20-х чемпионатах мира в разных дивизионах. В активе литовца 100 матчей за сборную.

В 2018 году Киерас начал карьеру тренера. Он был наставником Феникс Вильнюс, а также недолго возглавлял сборную Литвы. С 2020 года он вернулся в клубный хоккей, но остался ассистентом главного тренера в национальной команде.

