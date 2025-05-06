Тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике назвал состав на Евро, куда федерация его не пускает
Геннадий Сартинский рассчитывает на предстоящем континентальном старте на пять подопечных.
Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский огласил заявку команды на предстоящий чемпионат Европы, который состоится в конце мая.
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В нее, в частности, вошли серебряный призер предыдущего первенства в личном многоборье Олег Верняев и бронзовый призер в опорном прыжке Назар Чепурной.
Также в заявке, которую озвучил Сартинский в комментарии Суспільне Спорт, присутствуют Владислав Грико, Стасис Бутримас и Дмитрий Прудко.
К слову, все гимнасты, которых Сартинский назвал в составе, ранее заявили о готовности бойкотировать чемпионат Европы. Они не согласны с тем, что Украинская федерация отстранила тренера от участия в чемпионате Европы.
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