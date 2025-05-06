Геннадий Сартинский рассчитывает на предстоящем континентальном старте на пять подопечных.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский огласил заявку команды на предстоящий чемпионат Европы, который состоится в конце мая.

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В нее, в частности, вошли серебряный призер предыдущего первенства в личном многоборье Олег Верняев и бронзовый призер в опорном прыжке Назар Чепурной.

Также в заявке, которую озвучил Сартинский в комментарии Суспільне Спорт, присутствуют Владислав Грико, Стасис Бутримас и Дмитрий Прудко.

К слову, все гимнасты, которых Сартинский назвал в составе, ранее заявили о готовности бойкотировать чемпионат Европы. Они не согласны с тем, что Украинская федерация отстранила тренера от участия в чемпионате Европы.

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