Брайан Макинтайр, наставник абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), высказался о будущем своего подопечного.

"Я хочу, чтобы он провел время со своей семьей. Подготовка к поединкам – это всегда длительная разлука, она очень сильно влияет на человека.

Будущее? Знаете, победа над Канело была такой легкой, что я ему сказал: "Черт, у тебя еще точно есть два-три поединка". Если он хочет попробовать опуститься в первый средний вес – я не против. Посмотрим", – сказал Макинтайр для Fight Hub TV.

Напомним, 14 сентября Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Ранее 38-летний американец выиграл все престижные титулы в первом полусреднем и полусреднем дивизионе.

