Бен Дэвисон, тренер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), уверен, что Александр Усик должен принять предложение о бое от своего подопечного.

Непобедимый британец пригрозил Усику и Паркеру поединками за титул WBO: "Все эти бои могут состояться"

"Дело не в деньгах. Это шанс для Мозеса выйти на бой против, возможно, лучшего супертяжеловеса всех времен. Он получает возможность проверить свои навыки против него.

Усик еще не встречался на ринге с кем-то вроде Мозеса, потому что таких просто не было. Кто-то, кто может соперничать по боксерскому IQ с кем угодно в любой весовой категории. Кто-то проворный, быстрый и очень сильный. Его еще не было", – цитирует Дэвисона Boxing News 24/7.

Итаума 16 августа в Саудовской Аравии победил нокаутом в первом раунде у земляка Диллиана Уайта. Мозес выиграл титулы чемпиона мира по версиям WBO Inter-Continental и WBA International, а также вакантный пояс чемпиона Содружества (Commonwealth Boxing Council).

Усик, как известно, 19 июля в Лондоне стал во второй раз абсолютным чемпионом хевивейта, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

