"Команда Усика увидела изменение в Даниэле? Это наблюдение, которое они должны были сделать. Команда Усика права в своих наблюдениях. Их обязанность – наблюдать за нами, а наша обязанность – наблюдать за ними.

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Здесь дело в том, чтобы знать своего врага. Особенно на этом уровне. Ты должен знать врага в лицо. И как я говорил, мы тщательно разберем каждую часть информации, каждую часть действий для того, чтобы быть успешными 19 июля. У нас достаточно опыта, чтобы этого достичь", – сказал Чарльз в комментарии BoxNation.

Напомним, реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Боксеры уже встречались в августе 2023-го во Вроцлаве. Тогда Дюбуа в 5-м раунде нанес Усику удар ниже пояса и требовал считать нокдаун. Впрочем, рефери дал украинцу больше времени на восстановление, чтобы тот в 9-м раунде нокаутировал британца.

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