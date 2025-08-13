Бывший профессиональный боксер Киран Фаррелл, работавший тренером в команде экс-чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), объявил о своем уходе.

"Я принял решение расстаться с командой Дюбуа. За 18 месяцев с Трипл-Ди (DDD) мы достигли многого, включая незабываемый вечер на Уэмбли. Помощь Дюбуа в завоевании чемпионских титулов была поистине ценной на многих уровнях. Желаю Даниэлю всего наилучшего в будущем", – написал Фаррелл в сети Х.

Даниэль Дюбуа 19 июля в Лондоне на Уэмбли проиграл нокаутом украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО) и лишился пояса IBF в супертяжелом весе.

