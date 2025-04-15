Тренер Дюбуа пригрозил Усику нокаутом в реванше: "Он нанесет точный удар"
Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз поделился мыслями относительно возможного повторного боя с Александром Усиком.
После победы украинского чемпиона в первом поединке команда Дюбуа долго протестовала из-за удара британца ниже пояса. Прошло время, но в лагере 27-летнего боксера все еще не смирились с результатом того боя.
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"Тогда Усик не встал бы на счет судьи. Его центральная нервная система была отключена. Я говорил с экспертами, которые лучше меня разбираются в анатомии человека. Мы все проанализировали, и они объяснили, что происходило с его телом – это был спазм. Но тот бой уже в прошлом.
Если следующим поединком Даниэля Дюбуа будет именно реванш с украинцем, то мы позаботимся о том, чтобы не осталось никаких споров, когда он нанесет точный удар Усику. Все будет окончательно и без всяких сомнений", – заявил Дон Чарльз в интервью Box Nation.
Напомним, что в первом бою между боксерами в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде.
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