Наставник Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), владеющего поясом чемпиона IBF в супертяжелом дивизионе, выдал порцию лестной характеристики в адрес украинца Александра Усика (23-0, 14 КО), который является объединительным чемпионом мира, но заявил о полной поддержке своего подопечного.

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"Даниэль дрался с Усиком 24 месяца назад, и они почувствовали друг друга. Они были вместе в ринге. Усик почувствовал Даниэля в Польше, а Даниэль сделал то же самое в отношении Усика.

Главный вызов (для Даниэля) – это мистер Александр Усик, который является непобедимым бойцом, бойцом-гением, очень умной личностью. Даже не учитывая бокс, его IQ очень высокий. Я говорил много вещей о нем. Придерживаюсь очень сильного мнения о том, что случилось в Польше два года назад, но теперь мы пришли к нынешнему моменту. Я действительно вполне уважаю этого человека, Даниэль Дюбуа его так же уважает, но боюсь, что теперь наша очередь. Это наш дом. Если бы это был футбол, то мы сыграли на выезде два года назад, а теперь у нас ответный матч, который состоится на нашей территории. И вы увидите шоу. Даниэль Дюбуа пообещал – и он покажет шоу, воспользуется моментом. Лови момент! Он заберет эти титулы! Он хочет этого. Он так нам сказал, и мы стоим за ним горой", – рассказал Дон Чарльз в комментарии talkSPORT.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. В августе 2023 года в первом бою украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

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