Мужская сборная Украины в стартовом матче ЧМ-2025 по волейболу потерпела от команды Бельгии сокрушительное поражение в трех сетах – 16:25, 17:25, 22:25.

Украина в стартовом матче ЧМ-2025 по волейболу потерпела болезненное поражение – шансов почти не было

"Без сомнения, мы хорошо подготовились к игре как тактически, так и психологически. Были сосредоточены и начали игру очень хорошо. Но не надо забывать, что у нас были очень "голодные" игроки, некоторые из них, например наш либеро, никогда не играл на международных турнирах. Это для него впервые, и ему было непросто. Думаю, мы сыграли очень хорошо и заслужили победу 3:0 по сетам.

Что мы знаем об Украине? Почти все. В течение месяца готовились к ним: тактически, к деталям и другим вещам. И игроки довольно разумно реализовали большинство тактических и технических вещей, которые мы готовили. Это было одним из ключевых моментов игры.

В первых двух сетах мы почти не ошибались во время атак и подач. Но в третьей партии мы начали понемногу терять концентрацию. Однако после одного из таймаутов игроки поняли этот момент и начали заново, потому что главной темой было "закрыть" эту игру. Они это прекрасно поняли", – рассказал Эмануэле Зимини в комментарии для Суспільне Спорт.

16 сентября во втором туре ЧМ-2025 Украина сыграет с командой Алжира, а Бельгию ждет встреча с Италией.

В сборной Украины назвали причины поражения от Бельгии на ЧМ-2025 по волейболу и рассказали о дальнейших действиях