Инцидент произошел в Техасе, но жизни тренера ничто не угрожает.

Игра юниорских бейсбольных команд в городе Кэти (штат Техас, США), которая должна была состояться утром в воскресенье, 21 сентября, так и не началась, сообщает NBC News.

Звездный бейсболист погиб в результате несчастного случая – семья считает, что его могли убить

Во время разминки на стадионе, где должен был состояться матч, прозвучало несколько выстрелов. Молодые бейсболисты сразу же покинули игровое поле, однако одна из пуль попала в плечо 27-летнего тренера одной из команд. Вероятно, она срикошетила от столба.

Предположительно, все, случившееся, стало результатом того, что несколько местных жителей возле стадиона оттачивали свои навыки в стрельбе по мишеням. Их уже допросила полиция.

Жизни тренера сейчас уже ничто не угрожает.

Экс-звезда бейсбола умер от редкой болезни в 44 года